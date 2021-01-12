Крупное газоконденсатное месторождение обнаружено в Якутии

Нефтегазовая компания России открыла новое газоконденсатное месторождение в Якутии. Объем газовых запасов составляет свыше 75 млрд кубометров.

Нефтегазовая компания России открыла новое газоконденсатное месторождение в Якутии. Объем газовых запасов составляет свыше 75 млрд кубометров.

Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла новое крупное газоконденсатное месторождение по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке в Якутии.

На баланс Госкомиссии по запасам были поставлены более 75 млрд кубометров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата, отмечают на сайте "Роснефти". Эксперты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его огромный потенциал для дальнейшей доразведки.

Найденное месторождение было названо в честь Ивана Николаевича Кульбертинова, одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.