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16:20   12 Января 2021
Экономика

Крупное газоконденсатное месторождение обнаружено в Якутии

Крупное газоконденсатное месторождение обнаружено в Якутии

Нефтегазовая компания России открыла новое газоконденсатное месторождение в Якутии. Объем газовых запасов составляет свыше 75 млрд кубометров.

Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла новое крупное газоконденсатное месторождение по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке в Якутии.

На баланс Госкомиссии по запасам были поставлены более 75 млрд кубометров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата, отмечают на сайте "Роснефти". Эксперты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его огромный потенциал для дальнейшей доразведки.

Найденное месторождение было названо в честь Ивана Николаевича Кульбертинова, одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

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#месторождение #якутия #"Роснефть"

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