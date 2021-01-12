Глава общества автомобилистов РФ оценил новую инициативу МВД по лишению прав

По мнению специалиста, подобная система поможет сократить число нарушителей на дорогах.

МВД и Минюст задумались об ужесточении наказания для водителей. Изменения планируют прописать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Автомобилиста, который в течение года три раза грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД), предлагают лишать водительских прав на срок до полутора лет.

К «грубым» нарушениям относятся выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 километров в час, проезд на красный свет и другие серьезные проступки. Стоит отметить, что нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, учитываться не будут.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты СПб Валерий Солдунов напомнил про подобную практику в Советском Союзе. Тогда у водителей были так называемые «талоны предупреждения». Если у автомобилиста накапливалось три предупреждения после серьезных нарушений, то его лишали прав в течение года.

«Тогда люди между штрафом и предупреждением выбирали штраф, потому что прокол в этом талоне предупреждения был намного страшнее. Сейчас мы не изобретаем велосипед, а возвращаемся к тому состоянию контроля, которое было эффективным. В сегодняшних условиях штрафы не всегда действуют, поэтому такой уровень предупреждения, как изъятие водительских прав за грубые нарушения, совершенно допустим. Я уверен, что это коснется тех водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения», — объяснил эксперт.

Инициатива «трех предупреждений» принадлежит МВД. Помимо этой системы также вводится усиленное наказание для водителей в состоянии опьянения, которые перевозят детей до 16 лет. В этом случае автомобилист может заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей или лишиться прав на три года.