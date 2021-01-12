Глава ЛДПР заявил о желании исполнить роль Трампа в "Один дома 2"

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил занять место президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Об этом он написал в Twitter.

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил занять место президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Об этом он написал в Twitter.

Политик рассказал, что посещал Соединенные Штаты во время съемок сиквела известной семейной комедии. По его словам, делегация ЛДПР в тот момент находилась в Нью-Йорке.

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я", — отметил Жириновский.

Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2» , то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021

Лидер ЛДПР приложил к посту измененный кадр из фильма, сделанный в отеле "Плаза". В оригинальной версии герой актера Маколея Калкина обращается к камео Трампа в фойе. На фотоколлаже Жириновский заменил лицо будущего главы американского государства на свое.

Фанаты серии фильмов "Один дома" после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне призвали вырезать президента США из знаменитой сцены. Один из пользователей Twitter предложил заменить Трампа на демократа Джо Байдена.