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16:11   12 Января 2021
Политика

Глава ЛДПР заявил о желании исполнить роль Трампа в "Один дома 2"

Глава ЛДПР заявил о желании исполнить роль Трампа в "Один дома 2"

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил занять место президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Об этом он написал в Twitter.

Политик рассказал, что посещал Соединенные Штаты во время съемок сиквела известной семейной комедии. По его словам, делегация ЛДПР в тот момент находилась в Нью-Йорке.

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я", — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР приложил к посту измененный кадр из фильма, сделанный в отеле "Плаза". В оригинальной версии герой актера Маколея Калкина обращается к камео Трампа в фойе. На фотоколлаже Жириновский заменил лицо будущего главы американского государства на свое.

Фанаты серии фильмов "Один дома" после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне призвали вырезать президента США из знаменитой сцены. Один из пользователей Twitter предложил заменить Трампа на демократа Джо Байдена.

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#жириновский #трамп #один дома

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