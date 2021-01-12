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15:58   12 Января 2021
Общество

ФСИН подала заявление в суд с просьбой заменить Навальному срок на реальный

ФСИН подала заявление в суд с просьбой заменить Навальному срок на реальный

Блогер Алексей Навальный может получить реальный срок вместо условного по делу "Ив Роше".

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой о замене блогеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный по делу "Ив Роше". По данным специалистов, Навальный уклоняется от контроля инспекции и не выполняет требования, возложенные на него судебным решением.

В этом его обвинило столичное управление ФСИН. Сам же Навальный предпочитает уклоняться от ответственности в России, скрываясь на территории Германии, пишет Федеральное агентство новостей.

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#суд #навальный #условный срок

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