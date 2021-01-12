ФСИН подала заявление в суд с просьбой заменить Навальному срок на реальный

Блогер Алексей Навальный может получить реальный срок вместо условного по делу "Ив Роше".

Блогер Алексей Навальный может получить реальный срок вместо условного по делу "Ив Роше".

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой о замене блогеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный по делу "Ив Роше". По данным специалистов, Навальный уклоняется от контроля инспекции и не выполняет требования, возложенные на него судебным решением.

В этом его обвинило столичное управление ФСИН. Сам же Навальный предпочитает уклоняться от ответственности в России, скрываясь на территории Германии, пишет Федеральное агентство новостей.