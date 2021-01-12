Россия, Китай или на «майдан». Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

В Бишкеке сменилась власть. Эксперты спрогнозировали вектор развития страны при новом президенте Жапарове.

Победа Садыра Жапарова если не де-юре, то де-факто уже стала свершившимся фактом. В понедельник, 11 января, победившего на выборах президента Киргизии политика уже поздравил Владимир Путин. «Политика Сегодня» узнала мнение экспертов о будущем характере отношений Москвы и Бишкека при новой власти.

Прошедшие 10 января в Киргизии президентские выборы оказались незапланированными. Досрочное голосование назначили на волне политического кризиса, охватившего Киргизию в октябре минувшего года, когда под крики митингующих свою резиденцию покинул и подал в отставку президент Сооронбай Жээнбеков.

Новым лидером Киргизии стал человек, поднявшийся с земли — он родился в кишлаке и трудовой путь начинал рабочим в колхозе. Возможно, «пролетарское» происхождение оказалось залогом его успеха — известно, что особенно активно за Садыра Нургожоевича голосовали в провинции.

На политический Олимп сегодняшний триумфатор взошел по стезе оппозиционера. Причем Жапаров не примерял роль карманного спойлера, как это бывает в российских реалиях. Участвовал в митингах протеста, был осужден за «захват власти», но оправдан судом. Позднее, перед угрозой нового уголовного преследования уехал в эмиграцию, но все-таки был приговорен в Киргизии к 11,5 годам лишения свободы.

Звездный час Жапарова пробил 6 октября 2020 года. В эти дни Киргизия кипела, не веря в официальные результаты парламентских выборов. Группа протестующих ворвалась в здание тюрьмы, освободила «политического заключенного», как называл себя сам Садыр Жапаров, и отвезла его на главную площадь в Бишкеке, где он выступил с речью. Лучшего старта президентской кампании придумать было сложно.

Российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что в первое время новому президенту предстоит найти баланс между внутренним запросом на перемены и налаживанием контактов с Москвой.

«Мне доводилось когда-то поработать в Киргизии. Тема вполне понятная. Думаю, что весьма невысокая явка на прошедших президентских выборах говорит сама за себя. Положение Жапарова не слишком устойчиво. В том числе поэтому, обещая киргизам реальные перемены к лучшему за три года, он сделал все возможные реверансы в сторону России».

Как полагает эксперт, Россия останется стратегическим союзником Республики Кыргызстан в силу понятных экономических причин. И переживать, что Киргизия выпадет из сферы влияния России, не стоит. Альтернативные связи республики с Китаем отношениям с Россией не угроза. Разговоры о том, что новая Киргизия будет проводить некий проамериканский курс, Константин Калачев предпочел «оставить фантастам».

Своим подробным анализом ситуации с нами поделился и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов:

— Означает ли победа Жапарова то, что наша бывшая братская республика сохранит тесные контакты с нами и впредь? Киргизия остается на политической орбите России?

— Киргизия традиционно нам очень близка, у нас общее историческое прошлое, в России до сих пор трудится очень много киргизов, мы соединены старыми параллельными связями в ряде отраслей. Однако я думаю, что у нового президента сейчас будет много задач, не связанных впрямую с налаживанием отношений с нашей страной.

Первое — это заявленное им изменение конституционного строя. Формально он являлся как бы парламентским, но на деле это была парламентско-президентская республика. Сейчас же формат власти меняется на президентский. А это значит, что нужно договариваться со всеми элитами внутри страны, надо будет переформатировать парламент Киргизии Жогорку Кенеш. Внутренние вопросы настолько серьезны, что, думаю, в первую голову президент будет решать эти задачи.

Но, конечно, появляется вопрос внешнего контура работы президента — и здесь тоже не только Россия. Это и Китай со все более явным желанием присутствовать в Киргизии. Во всяком случае, китайцы активно входят в их энергетику и в банковское дело, дают им многолетние двухпроцентные кредиты. То есть Китай ведет себя здесь очень активно и даже агрессивно.

Плюс все та же неустроенность взаимоотношений с Узбекистаном, традиционно долгая и сложная. Это связано, в частности, с тем, что около миллиона узбеков проживают на юго-западе Киргизии, и это, в общем-то, серьезный фактор несогласия с действиями всех трех последних президентов в этой стране. Это и многоуровневые взаимоотношения с Казахстаном. И, как ни странно, там еще есть и Швейцария, которая является одним из основных потребителей продукции из Киргизии.

Поэтому, я думаю, что первые полгода ждать каких-то изменений, уточнений во взаимодействии с Россией, скорее всего, не стоит. Надо, чтобы президент окреп, понял, что ему нужно, расставил приоритеты. Потому что уж очень он недавний ведущий политик в стране, как мы помним, он лишь минувшей осенью вышел из тюрьмы. Думаю, Россия — это не первая и не главная сейчас забота у избранного киргизского президента.

— Стоит ли ждать поствыборных народных волнений с попыткой оспорить результаты голосования, как это уже принято сейчас чуть не повсеместно? Кстати, ряд киргизских политиков уже выразил недоверие исходу выборов.

— Да, боюсь, что сейчас появятся еще и вопросы по доверию к итогам голосования. Окончательный результат будет объявлен только через две недели, сейчас идет пересчет голосов. Но теперь, действительно, в странах зарождающейся демократии можно говорить о новом тренде – недоверии к процедуре выборов.

Я думаю, что предстоящие две недели для Жапарова будут ознаменованы жестким несогласием оппозиции. А если учесть, что и явка на этих выборах была очень невысокой, даже трагически невысокой, то и людей, недовольных результатом, которые не ходили голосовать и уверены, что их обманули, я думаю, таких людей окажется много.

— А то, что он победил с таким подавляющим отрывом (Жапаров набрал более 80% голосов — прим. ред.), вас не удивило?

— Такой отрыв удивил многих. Знаете, результат Жапарова можно сравнить с процентом Лукашенко. Процент слишком высокий для этой ситуации. И это вызывает естественные вопросы — и у внешнего контура наблюдателей, и внутри страны. Там, конечно же, уже идут разговоры о вбросах, о неких флешках, с которыми якобы ходили спецы из силовых структур, которые подходили к электронным ящикам.

Поэтому, я думаю, вопросы будут очень серьезные, и президенту сейчас нужно готовиться к тому, чтобы достойно, красиво и убедительно выйти из этой ситуации, объяснив, откуда взялись эти 80%.

— Если принять, что результат реален, за счет чего он так сыграл, какую струну в душе киргизов задел?

— Вообще, в Киргизии в последние годы (и в минувшие пять лет особенно) обстановка наэлектризована. Выясняют отношения и Север с Югом, и Восток с Западом, и многочисленные кланы. Поэтому вполне возможно, что людям захотелось какого-то спокойствия. Но, единственное, что нынешний, скажем так, проголосованный президент Жапаров – это все-таки не фигура всенародного согласия. И 80% — это, конечно, вопрос.