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16:56   12 Января 2021
Ближнее зарубежье

Россия, Китай или на «майдан». Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

Россия, Китай или на «майдан». Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

Победа Садыра Жапарова если не де-юре, то де-факто уже стала свершившимся фактом. В понедельник, 11 января, победившего на выборах президента Киргизии политика уже поздравил Владимир Путин. «Политика Сегодня» узнала мнение экспертов о будущем характере отношений Москвы и Бишкека при новой власти.

Прошедшие 10 января в Киргизии президентские выборы оказались незапланированными. Досрочное голосование назначили на волне политического кризиса, охватившего Киргизию в октябре минувшего года, когда под крики митингующих свою резиденцию покинул и подал в отставку президент Сооронбай Жээнбеков.

Новым лидером Киргизии стал человек, поднявшийся с земли — он родился в кишлаке и трудовой путь начинал рабочим в колхозе. Возможно, «пролетарское» происхождение оказалось залогом его успеха — известно, что особенно активно за Садыра Нургожоевича голосовали в провинции.

Россия, Китай или на майдан. Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

На политический Олимп сегодняшний триумфатор взошел по стезе оппозиционера. Причем Жапаров не примерял роль карманного спойлера, как это бывает в российских реалиях. Участвовал в митингах протеста, был осужден за «захват власти», но оправдан судом. Позднее, перед угрозой нового уголовного преследования уехал в эмиграцию, но все-таки был приговорен в Киргизии к 11,5 годам лишения свободы.

Звездный час Жапарова пробил 6 октября 2020 года. В эти дни Киргизия кипела, не веря в официальные результаты парламентских выборов. Группа протестующих ворвалась в здание тюрьмы, освободила «политического заключенного», как называл себя сам Садыр Жапаров, и отвезла его на главную площадь в Бишкеке, где он выступил с речью. Лучшего старта президентской кампании придумать было сложно.

Российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что в первое время новому президенту предстоит найти баланс между внутренним запросом на перемены и налаживанием контактов с Москвой.

«Мне доводилось когда-то поработать в Киргизии. Тема вполне понятная. Думаю, что весьма невысокая явка на прошедших президентских выборах говорит сама за себя. Положение Жапарова не слишком устойчиво. В том числе поэтому, обещая киргизам реальные перемены к лучшему за три года, он сделал все возможные реверансы в сторону России».

Россия, Китай или на майдан. Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

Как полагает эксперт, Россия останется стратегическим союзником Республики Кыргызстан в силу понятных экономических причин. И переживать, что Киргизия выпадет из сферы влияния России, не стоит. Альтернативные связи республики с Китаем отношениям с Россией не угроза. Разговоры о том, что новая Киргизия будет проводить некий проамериканский курс, Константин Калачев предпочел «оставить фантастам».

Своим подробным анализом ситуации с нами поделился и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов:

— Означает ли победа Жапарова то, что наша бывшая братская республика сохранит тесные контакты с нами и впредь? Киргизия остается на политической орбите России?

— Киргизия традиционно нам очень близка, у нас общее историческое прошлое, в России до сих пор трудится очень много киргизов, мы соединены старыми параллельными связями в ряде отраслей. Однако я думаю, что у нового президента сейчас будет много задач, не связанных впрямую с налаживанием отношений с нашей страной.

Первое — это заявленное им изменение конституционного строя. Формально он являлся как бы парламентским, но на деле это была парламентско-президентская республика. Сейчас же формат власти меняется на президентский. А это значит, что нужно договариваться со всеми элитами внутри страны, надо будет переформатировать парламент Киргизии Жогорку Кенеш. Внутренние вопросы настолько серьезны, что, думаю, в первую голову президент будет решать эти задачи.

Россия, Китай или на майдан. Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

Но, конечно, появляется вопрос внешнего контура работы президента — и здесь тоже не только Россия. Это и Китай со все более явным желанием присутствовать в Киргизии. Во всяком случае, китайцы активно входят в их энергетику и в банковское дело, дают им многолетние двухпроцентные кредиты. То есть Китай ведет себя здесь очень активно и даже агрессивно.

Плюс все та же неустроенность взаимоотношений с Узбекистаном, традиционно долгая и сложная. Это связано, в частности, с тем, что около миллиона узбеков проживают на юго-западе Киргизии, и это, в общем-то, серьезный фактор несогласия с действиями всех трех последних президентов в этой стране. Это и многоуровневые взаимоотношения с Казахстаном. И, как ни странно, там еще есть и Швейцария, которая является одним из основных потребителей продукции из Киргизии.

Россия, Китай или на майдан. Куда пойдет Киргизия под началом вчерашнего узника

Поэтому, я думаю, что первые полгода ждать каких-то изменений, уточнений во взаимодействии с Россией, скорее всего, не стоит. Надо, чтобы президент окреп, понял, что ему нужно, расставил приоритеты. Потому что уж очень он недавний ведущий политик в стране, как мы помним, он лишь минувшей осенью вышел из тюрьмы. Думаю, Россия — это не первая и не главная сейчас забота у избранного киргизского президента.

— Стоит ли ждать поствыборных народных волнений с попыткой оспорить результаты голосования, как это уже принято сейчас чуть не повсеместно? Кстати, ряд киргизских политиков уже выразил недоверие исходу выборов.

— Да, боюсь, что сейчас появятся еще и вопросы по доверию к итогам голосования. Окончательный результат будет объявлен только через две недели, сейчас идет пересчет голосов. Но теперь, действительно, в странах зарождающейся демократии можно говорить о новом тренде – недоверии к процедуре выборов.

Я думаю, что предстоящие две недели для Жапарова будут ознаменованы жестким несогласием оппозиции. А если учесть, что и явка на этих выборах была очень невысокой, даже трагически невысокой, то и людей, недовольных результатом, которые не ходили голосовать и уверены, что их обманули, я думаю, таких людей окажется много.

— А то, что он победил с таким подавляющим отрывом (Жапаров набрал более 80% голосов прим. ред.), вас не удивило?

— Такой отрыв удивил многих. Знаете, результат Жапарова можно сравнить с процентом Лукашенко. Процент слишком высокий для этой ситуации. И это вызывает естественные вопросы — и у внешнего контура наблюдателей, и внутри страны. Там, конечно же, уже идут разговоры о вбросах, о неких флешках, с которыми якобы ходили спецы из силовых структур, которые подходили к электронным ящикам.

Поэтому, я думаю, вопросы будут очень серьезные, и президенту сейчас нужно готовиться к тому, чтобы достойно, красиво и убедительно выйти из этой ситуации, объяснив, откуда взялись эти 80%.

— Если принять, что результат реален, за счет чего он так сыграл, какую струну в душе киргизов задел?

— Вообще, в Киргизии в последние годы (и в минувшие пять лет особенно) обстановка наэлектризована. Выясняют отношения и Север с Югом, и Восток с Западом, и многочисленные кланы. Поэтому вполне возможно, что людям захотелось какого-то спокойствия. Но, единственное, что нынешний, скажем так, проголосованный президент Жапаров – это все-таки не фигура всенародного согласия. И 80% — это, конечно, вопрос.

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#киргизия #бишкек #выборы президента #жапаров

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