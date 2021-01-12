Twitter удалил аккаунт жительницы Урала после ее просьб о помощи при пожаре

При попытке открыть страницу жительницы Екатеринбурга, которая в Twitter просила о помощи во время пожара многоэтажного дома, появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".

При попытке открыть страницу жительницы Екатеринбурга, которая в Twitter просила о помощи во время пожара многоэтажного дома, появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Рассветной поступило в 02:58 по местному времени, пожарные тут же отправились на место случившегося. В 03:05 в Twitter появилось сообщение от жительницы дома с просьбой о помощи.

Подписчики сообщили, что спасатели уже на месте и посоветовали женщине выйти на балкон и дышать через мокрую ткань. Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала фотографии, на которых видно задымление в ее квартире. Среди погибших при пожаре были жительница девятого этажа с семилетней дочерью, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.