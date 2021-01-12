Финансовый эксперт назвал секрет успеха индийской Tata Motors

Меморандум с компанией Tesla Илона Маска позволит сократить зависимость Tata Motors от внутреннего рынка Индии. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Меморандум с компанией Tesla Илона Маска позволит сократить зависимость Tata Motors от внутреннего рынка Индии. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Стало известно, что Tesla заключит партнерское соглашение с индийской Tata для продажи своих автомобилей на индийском рынке. Предполагается, что американская компания начнет свою деятельность в Индии в начале этого года, передает ФБА "Экономика сегодня".

Неизвестным остается происхождение финансовых средств Tata Motors на покупку таких брендов, как Jaguar Land Rover или Daewoo. Голубовский предположил, что компания не пользуется банковскими кредитами, а привлекает деньги от местных крупных инвесторов.

По мнению аналитика, успех индийской компании заключается в том, что, приобретая зарубежные автомобильные производства и другие бренды, индийская Tata Motors впитывает компетенции иностранных производителей.