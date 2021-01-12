СК просит продлить меру пресечения экс-главе Ивановской области Меню

Бывший глава Ивановской области Михаил Мень подозревается в крупной растрате. Следствие предъявило ему обвинение в хищении 700 млн рублей.

Бывший глава Ивановской области Михаил Мень подозревается в крупной растрате. Следствие предъявило ему обвинение в хищении 700 млн рублей.

Сотрудники СК просят продлить меру пресечения в отношении бывшего главы Ивановской области Михаила Меня до 28 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Заседание по ходатайству следователя пока что не было назначено.

Басманный суд постановил ранее Меню оставаться дома за исключением двухчасовых прогулок, не пользоваться интернетом и общаться только с определенным кругом граждан. Эти меры были избраны до 18 января, однако наложенные запреты чрезмерны, считает адвокат Эльдар Хастинов.

Мень подозревается в хищении 700 млн рублей. Экс-глава Ивановской области был задержан 18 ноября в своем доме в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья.