Трамп оставил в наследство Байдену «террористическую» Кубу

Островное государство, по версии США, является «государством-спонсором терроризма».

За несколько дней до конца своего президентского срока Дональд Трамп внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Об этом объявил государственный секретарь США Майк Помпео. По его словам, островное государство не раз «поддерживало акты международного терроризма», укрывая лидеров колумбийских повстанцев и беглецов из США на своей территории.

Помимо этого, кубинцев обвинили в «пособничестве» деятельности президента Венесуэлы Николаса Мадуро, благодаря которому он сохранил власть и создал «благоприятную среду для процветания международных террористов в Венесуэле», цитирует агентство Reuters заявление главы Госдепа. Внесение страны в список государств-спонсоров терроризма Майк Помпео назвал «ясным сигналом» для Кубы:

«Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы лишить режим Кастро ресурсов, которые он использует для угнетения народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в Венесуэлу и остальную часть Западного полушария. <…> Этими действиями мы еще раз привлечем Правительство Кубы к ответственности и дадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США».

Куба уже была в этом перечне. Впервые она попала в список спонсоров терроризма в 1982 году после того, как Гавана поддержала партизанские отряды в странах Южной и Центральной Америки. Страна пыталась покинуть злополучный рейтинг, ограничив поставки оружия и инструкторов в другие государства, но это не помогло.

Ситуацию разрядил Барак Обама, который стал американским президентом в 2009 году. Он взял курс на пересмотр отношений с Кубой. Обама принял ряд смягчающих указов в отношении торговли и туризма, а в 2015 году официально исключил Кубу из списка спонсоров терроризма. Это позволило Гаване получить денежную помощь от Вашингтона. Кроме того, Обама стал первым американским лидером за 90 лет, кто посетил Остров свободы.

Теперь Куба вновь в «черном списке». Это значит, что страна не может получать экономическую помощь от Соединенных Штатов, а также покупать американское оружие. Также Вашингтоном вводится дополнительный контроль за поставками на остров товаров «двойного назначения». Так называют материалы и ресурсы, которые можно использовать как в мирное время, так и для производства вооружения. К примеру, некоторые химические соединения можно использовать для создания удобрений, а можно сделать из них компоненты для взрывного устройства.

Источник Reuters в окружении действующего президента Дональда Трампа сообщил, что его команда работала над этим решением несколько месяцев. Возвращение Кубы в список государств-спонсоров терроризма станет серьезным препятствием для будущего главы Белого дома Джо Байдена, который, по мнению экспертов, будет продолжать демократичную политику своего бывшего начальника Барака Обамы.

В Гаване на слова Майка Помпео отреагировали резко. Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья назвал решение Вашингтона «лицемерным» и обвинил американцев в «политическом оппортунизме».

«Мы [Куба] осуждаем лицемерное и циничное решение вернуть Кубу в рейтинг государств — спонсоров терроризма, о котором объявили в США. Политический оппортунизм этой акции признается всеми, кто искренне обеспокоен бедствием терроризма и его жертвами», — написал Парилья в Twitter.

Condenamos la hipócrita y cínica calificación de #Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por EEUU. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2021

По кубинскому вопросу в США не может быть третьей точки зрения: либо ты стоишь на стороне республиканцев и осуждаешь «режим Кастро», либо придерживаешься точки зрения демократов. Во многом они делают то же самое, что и политические оппоненты, но при этом стараются найти с Гаваной точки соприкосновения, как это делал Барак Обама, рассказывает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

С антитеррористической борьбой деятельность команды Трампа не имеет ничего общего: на первом месте у американского лидера стоит поддержка консервативных республиканцев. Джо Байден распыляться на решение кубинского вопроса тоже не будет, полагает американист. У демократа полно и других проблем, к примеру, воссоединение расколотой надвое страны или борьба с коронавирусом в США

«Сейчас Трамп пытается заручиться поддержкой того консервативного крыла республиканской партии, которое в будущем может составить основу его политической программы. Трамп подводит итог деятельности правого консервативного республиканского истеблишмента. А Байден сказал Америке: "дайте мне 100 дней на борьбу с коронавирусом". Это его основная линия помимо поиска консенсуса между республиканцами и демократами. Это главная повестка дня для Байдена», — подчеркнул Петров.

Если рассматривать внешнюю политику США «по Байдену», то Куба вряд ли станет первоочередной задачей для новой администрации президента. Главными станут вопросы стоимости энергоносителей, а также сокращения или увеличения добычи нефти. Если Байден и займется решением кубинского вопроса, то только после истечения тех самых «100 дней», которые он отвел на борьбу с COVID-19.

Справка ПС

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января в Вашингтоне. Из-за беспорядков и захвата Капитолия, которые устроили сторонники Дональда Трампа 6 января, в американской столице и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Это значит, что торжественная церемония пройдет в режиме ЧС. В результате беспорядков погибли пять человек, задержано около 50.

Список государств-спонсоров терроризма в США составляют с 1979 года. После решения Трампа в него входят Иран, КНДР, Судан, Сирия и Куба. Вашингтон обсуждал возможность внесения России в этот перечень после «дела Скрипалей», однако окончательного решения так и не приняли.