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15:25   12 Января 2021
Происшествия

Мировой суд рассмотрит первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Мировой суд рассмотрит первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Правоохранители составили первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.

В Роскомнадзоре сообщили о том, что были составлены первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Эту информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, протоколы были составлены в присутствии представителей СМИ-иноагентов. Причиной их составления стало то, что на четырех сайтах отсутствовала маркировка.

Все протоколы в течение трех рабочих дней поступят в мировой суд, чтобы было принято решение о наложении административных штрафов.

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#суд #сми-иноагенты #протоколы

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