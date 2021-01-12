15:25 12 Января 2021Происшествия
Мировой суд рассмотрит первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Правоохранители составили первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.
Правоохранители составили первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.
В Роскомнадзоре сообщили о том, что были составлены первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Эту информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, протоколы были составлены в присутствии представителей СМИ-иноагентов. Причиной их составления стало то, что на четырех сайтах отсутствовала маркировка.
Все протоколы в течение трех рабочих дней поступят в мировой суд, чтобы было принято решение о наложении административных штрафов.