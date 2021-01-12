Мировой суд рассмотрит первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Правоохранители составили первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.

Правоохранители составили первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.

В Роскомнадзоре сообщили о том, что были составлены первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Эту информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, протоколы были составлены в присутствии представителей СМИ-иноагентов. Причиной их составления стало то, что на четырех сайтах отсутствовала маркировка.

Все протоколы в течение трех рабочих дней поступят в мировой суд, чтобы было принято решение о наложении административных штрафов.