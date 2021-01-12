Эстония продемонстрировала советский менталитет в вопросе однополых браков

Эстонское общество и правящая коалиция выбирает традиционный брак, но президент этому не рада.

Борьба либералов и консерваторов в Эстонии переросла в борьбу президента с депутатами. Премьер-министр Юри Ратас обвинил президента республики Керсти Кальюлайд в чрезмерном вмешательстве в повседневную политику — ранее она предложила увязать референдум о браке с вопросом о доверии парламенту.

Весной 2021 года в Эстонии должен пройти референдум на тему брака исключительно как союза мужчины и женщины — это определение предлагается внести в конституцию страны. Инициировала голосование правящая коалиция — партия Центра, возглавляемая премьером Ратасом, Консервативная народная партия (EKRE) и не менее консервативная «Отечество» (Isamaa).

Президент «против»

Кальюлайд считает, что референдум по конституции не нужен — брак как союз мужчины и женщины уже закреплен в законе о семье, а «исследования показывают», что большинство жителей проведение референдума якобы считает излишним.

Деньги, выделенные на референдум, она предлагает направить на борьбу с «вирусным кризисом, изнуряющим эстонское общество». А также поменять форму демократической процедуры — с референдума на голосование за законопроект. В этом случае депутаты рискуют потерять свои кресла.

«Предлагаю прервать нынешнее обсуждение и поставить вопрос о понятии брака на голосование в качестве законопроекта, как это предусматривает статья 105 конституции. В таком случае это голосование станет и голосованием по доверию нынешнему составу Рийгикогу», — заявила Кальюлайд.

По упомянутой президентом статье, если большинство граждан проголосует против законопроекта правящей коалиции, то начнутся внеочередные парламентские выборы. Со стороны депутатов будет честным увязать исход голосования с собственной политической ответственностью, считает Кальюлайд.

Негативное отношение президента к консервативной инициативе референдума о браках объясняется не только идеологическими различиями. Консервативная партия стала единственной партией в Рийгикогу, которая не поддержала Кальюлайд на выборах.

Народ «за»

Данные опроса Norstat, проведенного в Эстонии с 29 декабря по 4 января, довольно ясно демонстрируют мнение большинства граждан по щепетильному «брачному вопросу». Официально закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины желают 64% эстонцев при явке в 72%. Еще 36% выступают против такого решения.

Эстония хоть и относит себя к коллективному Западу и в политических ценностях хочет ориентироваться на Европейский союз, но все-таки «полноценной Европой в сегодняшнем либеральном понимании» она не является: эстонское общество более традиционно и религиозно, отмечает кандидат политических наук, доцент кафедры философии и политологии Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Эта традиционность в значительной мере обусловлена тем, что там живут люди, выросшие в Советском Союзе и воспитанные в духе традиционных ценностей и консерватизма. Они сопротивляются новомодным европейским веяниям и попыткам воспитать толерантность в тех культурах, которые им по природе не всегда присуще. Эстонское общество имеет право выразить свою позицию, даже если она отличается от общеевропейской», — заявил ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Подавляющее число людей, ответивших утвердительно на вопрос «Должен ли брак остаться Эстонии союзом мужчины и женщины?», поддерживают правящую коалицию. Социологи зафиксировали 91%, 90% голосов в поддержку традиционного института семьи от сторонников консервативных партий EKRE и Isamаa, а также 72% голосов «за» от центристов.

Те, кто проголосовал против, оказались избирателями оппозиционных реформистов, социал-демократов и внесистемной либеральной партии «Эстония 200» — ответ «против» выбрали бы 65%, 70% и 71%, соответственно.

Большинство опрошенных согласились бы сделать свой выбор на референдуме о браке — 72% всех респондентов. 21% заявили, что не стали бы голосовать, а еще 6% затруднились ответить.

Борьба с консерваторами

Референдум активно приветствовал до недавнего момента глава МВД Эстонии и лидер Консервативной народной партии Март Хельме, известный недружественной позицией в отношении сексменьшинств. Он отмечал, что брак, как союз только между мужчиной и женщиной, должен быть закреплен в конституции, потому что «государство не может сохраниться без детей и без морали».

Осенью министр признавал, что к гомосексуалам относится «недружелюбно», а представителям ЛГБТ-сообщества посоветовал «бежать в Швецию, где все на них смотрят более вежливо». Его слова спровоцировали кризис в правящей коалиции и критику со стороны оппозиции.

Несмотря на скандал в парламенте и правительстве из-за нетолерантной позиции Хельме, эту историю он политически «пережил». Но последующие заявления министра о том, что выборы в США были сфальсифицированы в пользу демократов, а Джо Байден и его сын Хантер «коррумпированные типы» привели к скорой отставке 9 января.

Премьер-министр назвал слова Хельме «подрывом отношений США и Эстонии», а президент пригрозила созвать совет по гособороне. Министр ушел в отставку сам, но Ратас и Кальюлайд решительно намеревались лишить его занимаемой должности.

«Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ», — заявил Хельме.

В официальной биографии Хельме на сайте Консервативной народной партии указано, что он вырос в семье ветеранов Эстонского легиона СС. По словам самого политика, детство он провел слушая рассказы отца о битве на Нарвском фронте и на Синимяэских высотах летом 1944 года. Это крупнейшее сражение на территории Эстонии, где погибли десятки тысяч советских солдат.

По словам Хельме, именно эти рассказы отца сделали из него настоящего патриота Эстонии, несмотря на то, что вырос он в Эстонской ССР. Впрочем, гордость за действия Эстонского легиона СС причиной для отставки Хельме, в отличие от критики в адрес Байдена, никогда не являлась.

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