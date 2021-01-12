Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

12 января исполнилось 114 лет Сергею Королеву.

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великолепным». Об этом он написал в Twitter.

12 января, Королеву исполнилось 114 лет. Соответствующую публикацию разместили на официальной странице Роскосмоса. В комментарии отметился и Илон Маск, которые на русском языке написал: «Он был великолепен».

Он был великолепен — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

В 1950-1960-х годах по руководством Королева в СССР создали первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустили первый искусственный спутник Земли, а также отправили в космос первого человека. Королев курировал запуск первой автоматической станции до Луны и первый выход человека в открытый космос.