Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:28   12 Января 2021
Весь мир

Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великолепным». Об этом он написал в Twitter.

12 января, Королеву исполнилось 114 лет. Соответствующую публикацию разместили на официальной странице Роскосмоса. В комментарии отметился и Илон Маск, которые на русском языке написал: «Он был великолепен».

Илон Маск по-русски окрестил советского конструктора Королева великолепным

В 1950-1960-х годах по руководством Королева в СССР создали первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустили первый искусственный спутник Земли, а также отправили в космос первого человека. Королев курировал запуск первой автоматической станции до Луны и первый выход человека в открытый космос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#twitter #королев #роскосмос #илон маск #конструктор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров