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15:13   12 Января 2021
Политика

Путин обсудит с Правительством России вопросы дорожного строительства

Путин обсудит с Правительством России вопросы дорожного строительства

Российский президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с Правительством РФ по вопросам дорожного строительства. Об этом проинформировали в Кремле.

Согласно полученной информации, глава государства встретится с членами кабмина 13 января. Заседание будет посвящено планам в сфере строительства дорог на 2021-2023 годы.

Представители администрации президента добавили, что Владимир Путин также планирует обсудить с правительством ряд ключевых вопросов.

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