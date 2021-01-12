Путин обсудит с Правительством России вопросы дорожного строительства

Российский президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с Правительством РФ по вопросам дорожного строительства. Об этом проинформировали в Кремле.

Российский президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с Правительством РФ по вопросам дорожного строительства. Об этом проинформировали в Кремле.

Согласно полученной информации, глава государства встретится с членами кабмина 13 января. Заседание будет посвящено планам в сфере строительства дорог на 2021-2023 годы.

Представители администрации президента добавили, что Владимир Путин также планирует обсудить с правительством ряд ключевых вопросов.