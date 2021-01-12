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15:11   12 Января 2021
Политика

Эрдоган посоветовал ЕС принять Турцию на место Великобритании после Brexit

Эрдоган посоветовал ЕС принять Турцию на место Великобритании после Brexit

Евросоюз (ЕС) может принять Турцию на освободившееся место Великобритании после Brexit, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции утверждает, что Анкара не отказалась бы от получения полного членства в ЕС. По мнению Эрдогана, неопределенность, которую принес Brexit, может быть устранена только после вступления Турции в Евросоюз.

Турция в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году и регулярно приостанавливались из-за различных разногласий.

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#евросоюз #турция #эрдоган

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