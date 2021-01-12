Полиция арестовала помощника экс-схимонаха Сергия за возбуждении ненависти

Экс-помощник бывшего схимонаха Сергия (Романова) был отлучен от церкви за посты в социальных сетях, разжигающие ненависть.

Экс-помощник бывшего схимонаха Сергия (Романова) был отлучен от церкви за посты в социальных сетях, разжигающие ненависть.

Бывший помощник экс-схимонаха Сергия Всеволод Могучев был арестован на 15 суток за разжигание ненависти. Против него было возбуждено уголовное дело. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статье о возбуждении ненависти и назначил ему административный арест.

Правозащитник Могучева сообщил, что поводом для ареста могли стать посты помощника бывшего схимонаха, которые он публиковал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, 12 января у Могучева заканчивается срок ареста по статье о неповиновении полиции.