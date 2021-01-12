Украина вместе с главой делегации меняет тактику в ПАСЕ

Главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стала Мария Мезенцева.

Главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стала Мария Мезенцева — депутат от партии «Слуга народа», которая сменила на этом посту коллегу по фракции Елизавету Ясько.

О том, что украинская делегация в ПАСЕ решила сменить не только главу, но и парадигму действий и стратегию, на своей странице в социальной сети Facebook рассказала Евгения Кравчук – член делегации Украины в ПАСЕ и замглавы фракции «Слуга народа» в Раде. По словам Кравчук, в 2021 году мир столкнется с новой реальностью, а перед Европой встанут другие вызовы.

«Поэтому наша делегация тоже меняет свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и решать стоящие перед нашей страной и миром задачи в 2021 году. Для этого нам нужно будет не только сосредоточиться на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг», — отметила Кравчук.

По словам народного депутата, украинская делегация решила изменить парадигму и стратегический подход в ПАСЕ коллективно, а реализацию новой стратегии доверила Мезинцевой, так как та является хорошо известным в Ассамблее, дипломатических кругах и иностранных делегациях человеком.

Елизавета Ясько, перестав возглавлять украинскую делегацию, останется ее важным членом и продолжит работать на благо Украины, добавила Кравчук. В то же время дипломаты оставили неизменным выбор кандидата на пост вице-президента ПАСЕ, выдвинув, как и в прошлом году, ученого и юриста Александра Мережко.

Напомним, Елизавета Ясько возглавляла украинскую делегацию в ПАСЕ менее полутора лет – с сентября 2019-го. В 2020 году миссия Украины предложила в Парламентской ассамблее Совета Европы очередную антироссийскую резолюцию, которая была принята. Также украинские дипломаты пытались помешать избранию заместителя главы Государственной думы России Петра Толстого на пост вице-спикера Ассамблеи.