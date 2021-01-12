Суд в Перу назвал Стивена Рокфеллера причастным к пандемии COVID-19

Суд Перу считает, что пандемия коронавируса была якобы "создана преступными элитами, которые управляют миром". Информацию об этом сообщила радиостанция RPP.

Суд Перу считает, что пандемия коронавируса была якобы "создана преступными элитами, которые управляют миром". Информацию об этом сообщила радиостанция RPP.

По словам СМИ, суд в Перу назвал миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса виновными в возникновении COVID-19. На одном из заседаний рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Судьи по делу заявили, что процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По их мнению, именно Сорос, Рокфеллер и Гейтс являются создателями коронавируса и якобы управляют им "в условиях предельной секретности".

"Ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли", — сообщается в решении суда.

Ранее телеканал "360" писал, что британские ученые выяснили, как коронавирус добрался до человека.