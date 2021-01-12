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15:01   12 Января 2021
Политика

Суд в Перу назвал Стивена Рокфеллера причастным к пандемии COVID-19

Суд в Перу назвал Стивена Рокфеллера причастным к пандемии COVID-19

Суд Перу считает, что пандемия коронавируса была якобы "создана преступными элитами, которые управляют миром". Информацию об этом сообщила радиостанция RPP.

По словам СМИ, суд в Перу назвал миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса виновными в возникновении COVID-19. На одном из заседаний рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Судьи по делу заявили, что процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По их мнению, именно Сорос, Рокфеллер и Гейтс являются создателями коронавируса и якобы управляют им "в условиях предельной секретности".

"Ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли", — сообщается в решении суда.

Ранее телеканал "360" писал, что британские ученые выяснили, как коронавирус добрался до человека.

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#гейтс #рокфеллер #коронавирус

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