Суд в Перу назвал Стивена Рокфеллера причастным к пандемии COVID-19
Суд Перу считает, что пандемия коронавируса была якобы "создана преступными элитами, которые управляют миром". Информацию об этом сообщила радиостанция RPP.
По словам СМИ, суд в Перу назвал миллиардеров Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Билла Гейтса виновными в возникновении COVID-19. На одном из заседаний рассматривалась апелляция на продление срока содержания под стражей мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Судьи по делу заявили, что процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По их мнению, именно Сорос, Рокфеллер и Гейтс являются создателями коронавируса и якобы управляют им "в условиях предельной секретности".
"Ни физические и юридические лица, ни защита ответчика не могут утверждать, что эта пандемия является предсказуемой, кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т.д., которые управляли", — сообщается в решении суда.
Ранее телеканал "360" писал, что британские ученые выяснили, как коронавирус добрался до человека.