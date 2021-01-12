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14:57   12 Января 2021
Политика

Санду сообщила о новом уровне партнерства с Украиной

Санду сообщила о новом уровне партнерства с Украиной

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что отношения с Украиной будут выведены на уровень стратегического партнерства.

Майя Санду заняла пост президента Молдавии в конце декабря прошлого года. Эксперты отмечают ее направленность на развитие отношений с Западом и реализацию целей по членству в ЕС и НАТО.

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#украина #молдавия #санду

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