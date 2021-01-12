14:57 12 Января 2021Политика
Санду сообщила о новом уровне партнерства с Украиной
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что отношения с Украиной будут выведены на уровень стратегического партнерства.
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что отношения с Украиной будут выведены на уровень стратегического партнерства.
Майя Санду заняла пост президента Молдавии в конце декабря прошлого года. Эксперты отмечают ее направленность на развитие отношений с Западом и реализацию целей по членству в ЕС и НАТО.