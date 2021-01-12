СМИ заявили об отсутствии планов у России закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Объединенная вакцина Pfizer/BioNTech не поступит в Россию в 2021 году, данные о госзакупках отсутствуют, заявок на регистрацию к российскому регулятору не поступало.

Объединенная вакцина Pfizer/BioNTech не поступит в Россию в 2021 году, данные о госзакупках отсутствуют, заявок на регистрацию к российскому регулятору не поступало.

Об этом "Интерфаксу" сообщили источники на фармрынке и в госструктурах. Источник агентства уточнил, что никаких переговоров с производителями Pfizer/BioNTech не ведется.

Пресс-служба американской компании Pfizer заявила, что в 2021 году препарат буду поставлять по уже заключенным соглашениям, без таких договоренностей поставка в частные клиники невозможна. Это касается и филиала израильского госпиталя Hadassah в "Сколково", который в конце декабря анонсировал поставку вакцины от компаний Pfizer и Moderna. Колл-центр госпиталя вел запись в "лист ожидания" на вакцинацию препаратами иностранного производства. Pfizer и Moderna не зарегистрированы в России.

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составила 95%, но на практике у препарата выявляют побочные эффекты, вплоть до смертельного исхода. Например, два жителя Норвегии скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Вакцинированные умерли через несколько дней после процедуры, сообщили в Норвежском агентстве лекарственных средств.