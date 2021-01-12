Глава Роспотребнадзора объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

В двух десятках регионов показатели по заболеваемости снижаются.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в большинстве регионов РФ ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В 22 субъектах России наблюдается снижение числа заболевших. Рост зафиксирован в двух мало малонаселенных регионах.

«По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения» — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

За первую декаду 2021 года число пациентов больниц с коронавирусом снизилось на 16%.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировали 22 934 заболевших. Это меньше, чем накануне, когда было 23 315 случая.