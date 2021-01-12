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14:43   12 Января 2021
Происшествия

Пенсионерка ударила ногой многодетную мать из-за детского шума в кафе

Пенсионерка ударила ногой многодетную мать из-за детского шума в кафе

В Нижнем Тагиле в семейной пиццерии из-за шума детей подрались женщины, одна из которой была многодетной матерью. Пенсионерка набросилась на горожанку и избила ногами.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в семейной пиццерии. Драка произошла между пожилой женщиной и многодетной матерью, сообщает телеканал "360".

Две женщины выразили недовольство тем, что дети за соседним столиком шумят. Началась словесная перепалка, которая вылилась в драку. Внезапно пенсионерка набросилась на молодую женщину и пнула ее ногой в живот. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На кадрах видно, что после атаки атакующая хватает молодую маму за кофту и продолжает бить ногами. Дети от увиденного кричат. За потерпевшую заступилась ее мать, которая тоже пострадала.

Многодетная мать уже обратилась в полицию после случившегося. По ее словам, во время драки она получила травму руки, а ее дети сильно напуганы после инцидента в кафе. Мама потерпевшей также пострадала. Ей пришлось вызывать скорую, у нее сильно поднялось давление.

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#драка #полиция #тагил

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