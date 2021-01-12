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14:33   12 Января 2021
Политика

Политолог Осташко анонсировал возвращение Шейнина во "Время покажет"

Политолог Осташко анонсировал возвращение Шейнина во "Время покажет"

Ведущий общественно-политической программы "Время покажет" Артем Шейнин скоро вернется к работе. Об этом сказал его коллега политолог Руслан Осташко.

Недавно в СМИ появилась информация, что из ток-шоу убрали Шейнина и Анатолия Кузичева. Осташко рассказал Федеральному агентству новостей, что в действительности дела обстоят иначе. Оказывается, Артем находится в отпуске, и в скором времени вернется на Первый канал. Осташко объяснил, что сетка вещания СМИ обновляется и расширяется, поэтому зрителям не нужно беспокоиться о судьбе телеведущего.

С нового года формат ток-шоу "Время покажет" меняется. Руководство решило сместить фокус с международной проблематики на внутреннюю.

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#шейнин #осташко #время покажет

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