Ведущий общественно-политической программы "Время покажет" Артем Шейнин скоро вернется к работе. Об этом сказал его коллега политолог Руслан Осташко.

Ведущий общественно-политической программы "Время покажет" Артем Шейнин скоро вернется к работе. Об этом сказал его коллега политолог Руслан Осташко.

Недавно в СМИ появилась информация, что из ток-шоу убрали Шейнина и Анатолия Кузичева. Осташко рассказал Федеральному агентству новостей, что в действительности дела обстоят иначе. Оказывается, Артем находится в отпуске, и в скором времени вернется на Первый канал. Осташко объяснил, что сетка вещания СМИ обновляется и расширяется, поэтому зрителям не нужно беспокоиться о судьбе телеведущего.

С нового года формат ток-шоу "Время покажет" меняется. Руководство решило сместить фокус с международной проблематики на внутреннюю.