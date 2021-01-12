Мосгорсуд снизил срок наказания двум фигурантам дела "Нового величия"

Все участники движения были признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Представители движения планировали захватить госвласть.

Все участники движения были признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Представители движения планировали захватить госвласть.

Два осужденных за организацию экстремистского сообщества получили меньшие сроки, сообщает РИА Новости.

Согласно новому приговору, Костыленкову дали шесть лет и девять месяцев тюрьмы, Карамзину — шесть лет и три месяца, Крюкову — 6 лет. Члены организации "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков до семи лет колонии общего режима. Следствие утверждает, что подсудимые намеревались устроить госпереворот в России и захватить власть.

Люблинский суд ранее приговорил троих фигурантов к реальным срокам. Судья дал семь лет лишения свободы Руслану Костыленкову, шесть лет и пять месяцев получил Петр Карамзин, и шесть лет дали Вячеславу Крюкову. Таким образом, Мосгорсуд на три месяца снизил сроки двум фигурантам дела.