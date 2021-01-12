Новые данные показали, как быстро пустеет Вентспилсский порт без грузов РФ

Вентспилсский свободный порт в Латвии в течение 2020 года потерял 36,9% грузооборота по сравнению с 2019 годом.

Вентспилсский свободный порт в Латвии в течение 2020 года потерял 36,9% грузооборота по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте гавани данные.

В частности, сообщается, что Вентспилсский порт за предыдущий год обработал 8,3 миллиона тонн наливных грузов (на 18,4% меньше, чем годом ранее), 2,07 миллиона тонн насыпных грузов (на 73,3% меньше) и 2,5 миллиона тонн генеральных грузов (на 1,3% меньше). При этом на сайте отмечается, что в декабре 2020 года порт обработал на 8,3% меньше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Показателя удалось достичь за счет увеличения объемов наливных и генеральных грузов, когда объем насыпных грузов сократился более чем на четверть.

Как отмечает информационный портал Baltnews, большую часть потерянных грузоперевозок составляет российский уголь, перенаправленный Москвой в новые отечественные порты.

Бывший глава МИД Латвии, заместитель председателя правления Вентспилсского порта Гиртс Валдис Кристовскис в конце декабря 2020 года призвал Евросоюз насильно вернуть в прибалтийские порты российские грузы. Для этого, по мнению экс-министра, ЕС должен обложить Россию дополнительными пошлинами за переориентацию грузов в свои порты.

Россия, по словам зампредседателя, субсидирует транспортный рынок, что вредит эффективности логистики и якобы ведет к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу. В Вентспилсе надеются, что узнав об этом, Брюссель откажется от российских грузов из Усть-Луги и потребует от Москвы вернуться к прежним транзитным маршрутам, в том числе и через порты Латвии.

Идею бывшего министра иностранных дел Латвии прокомментировал российский публицист, журналист и политолог Армен Гаспарян:

«Это стартап года. Причем всего 2021-го года уже. Потому что я не знаю, что надо предложить еще. Это самая, я считаю, богатая идея. Просто гордость за интеллектуальную мощь [бывшего] министра иностранных дел Латвии, просто мощь. Зависть и гордость, что когда-то мы жили с ним в одной стране», — иронично заявил эксперт.

В заключение Baltnews напоминает, что совокупный грузооборот латвийских портов за 2020 год сократился на 29% по сравнению с показателями 2019 года, став самым низким за последнее десятилетие.