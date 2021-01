Попытку обнаружить «русский след» в штурме Капитолия сравнили с «охотой на ведьм»

В США предположили, что среди бунтовщиков были американцы, «завербованные» русскими. В этой связи необходимо обвинить протестующих не во «внутреннем терроризме», а в «шпионаже».

В штурме Капитолия обнаружили «русский след». Издание ZDNet сообщило, что среди бунтовщиков могли оказаться американцы, «завербованные» русскими. По этой причине на уровне партнерских структур Федерального бюро расследований (FBI) в области кибербезопасности предлагается переквалифицировать обвинения протестующим в Вашингтоне с «внутреннего терроризма» на «шпионаж».

Несогласные с итогами президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия 6 января. Тогда в нем проходило заседание Конгресса, на котором Джо Байдена должны были официально утвердить избранным американским лидером.

По утверждению ZDNet, ворвавшиеся в Конгресс на два часа фактически получили доступ к отдельным палатам и офисам. За это время они могли украсть пароли, документы, коды доступа и конфиденциальную информацию различного характера.

Как ранее сообщило Reuters, во время осады Капитолия из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси действительно был украден ноутбук. Обычно он использовался для презентаций.

Позже законодатели и сотрудники Конгресса также заявили о пропажах электронных устройств. В частности, сенатор Джефф Меркли сообщил в Twitter, что из его кабинета забрали ноутбук.

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution. [sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1