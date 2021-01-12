Попытку обнаружить «русский след» в штурме Капитолия сравнили с «охотой на ведьм»

В США предположили, что среди бунтовщиков были американцы, «завербованные» русскими. В этой связи необходимо обвинить протестующих не во «внутреннем терроризме», а в «шпионаже».

В штурме Капитолия обнаружили «русский след». Издание ZDNet сообщило, что среди бунтовщиков могли оказаться американцы, «завербованные» русскими. По этой причине на уровне партнерских структур Федерального бюро расследований (FBI) в области кибербезопасности предлагается переквалифицировать обвинения протестующим в Вашингтоне с «внутреннего терроризма» на «шпионаж».

Несогласные с итогами президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия 6 января. Тогда в нем проходило заседание Конгресса, на котором Джо Байдена должны были официально утвердить избранным американским лидером.

По утверждению ZDNet, ворвавшиеся в Конгресс на два часа фактически получили доступ к отдельным палатам и офисам. За это время они могли украсть пароли, документы, коды доступа и конфиденциальную информацию различного характера.

«Злоумышленники получили постоянный, скрытый доступ к системам Капитолия», — не сомневаются в издании.

Как ранее сообщило Reuters, во время осады Капитолия из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси действительно был украден ноутбук. Обычно он использовался для презентаций.

Позже законодатели и сотрудники Конгресса также заявили о пропажах электронных устройств. В частности, сенатор Джефф Меркли сообщил в Twitter, что из его кабинета забрали ноутбук.

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution. [sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1 — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 7, 2021

Среди сторонников Дональда Трампа могли быть и иностранные агенты, считают в ZDNet.

«Мы также должны предположить, что были некоторые иностранные агенты, которые вошли в здание, смешавшись с толпой. Да, мы знаем, что это звучит как паранойя. Но мы знаем, что Россия и другие страны уже некоторое время проводят кибератаки против Америки», — уверяют в журнале.

Авторы статьи пришли к выводу, что Россия осознавала значение даты 6 января и попыталась извлечь из ситуации максимальную выгоду:

«И все это подводит нас к шпионажу, осуществляемому иностранными агентами, но, скорее всего, при поддержке и подстрекательстве одураченных или разъяренных американцев».

Попытки обнаружить «русский след» в произошедших событиях были неизбежны, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он напомнил о недавних спекуляциях, когда в американской прессе появилась информация, что кто-то из бунтовщиков попросил русскоговорящего переводчика.

«Выяснилось, что это были две гражданки Молдавии. Уже сообщали о том, что Россия могла прямо или косвенно повлиять на те или иные настроения, которые были среди штурмующих. Все это проходит на фоне очередной истерии относительно якобы хакерской атаки России на буквально всю систему госуправления США. И в общем вся эта кампания напоминает “охоту на ведьм” эпохи маккартизма», — заметил Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня».

По словам собеседника издания, вечный поиск виновных в шпионаже и влиянии на внутреннюю политику страны, в том числе, и со стороны России, нисколько «не красит» американскую демократию. Напротив, это говорит о том, что многие журналисты, эксперты и политики США не способны к критическому мышлению и не видят собственных проблем, посетовал Шаповалов.

«Нужно признать, что в США, которые дали миру большое количество нобелевских лауреатов, писателей, деятелей культуры, очень сильные, самые темные средневековые традиции, мракобесие. Не нужно искать никакой зарубежный след: ни русский, ни китайский. Нужно разобраться, почему одна часть Америки восстала против другой, почему США перестали быть единой нацией, а может, никогда и не были таковой. Не надо заниматься пропагандистскими трюками и поиском виновных за океаном, а именно в Москве», — подытожил собеседник агентства.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что одному из задержанных в Вашингтоне потребовался русскоговорящий переводчик. Это не могло не спровоцировать очередные теории заговора относительно российского вмешательства. «Политика Сегодня» рассказала, кем на самом деле оказался русскоговорящий задержанный и почему идея о «русском следе» в Капитолии потерпела крах.