Водитель лишился работы в такси после мастурбации при пассажирке

Жительница Санкт-Петербурга сообщила об акте онанизма во время поездки в такси. Водителя-извращенца уволили после "приятного" путешествия в аэропорт Пулково.

Жительница Санкт-Петербурга сообщила об акте онанизма во время поездки в такси. Водителя-извращенца уволили после "приятного" путешествия в аэропорт Пулково.

Пассажирке не повезло с таксистом, решившим потрогать свои гениталии в присутствии молодой девушки. Пострадавшая рассказала, что сразу обратила внимание на чересчур подозрительного мужчину, а затем услышала стоны.

После поездки пассажирка написала жалобу в компанию, где ей принесли извинения. В качестве компенсации девушке вернули средства за поездку, а также дали промокод на три бесплатных вызова такси.