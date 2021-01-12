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14:10   12 Января 2021
Происшествия

Водитель лишился работы в такси после мастурбации при пассажирке

Водитель лишился работы в такси после мастурбации при пассажирке

Жительница Санкт-Петербурга сообщила об акте онанизма во время поездки в такси. Водителя-извращенца уволили после "приятного" путешествия в аэропорт Пулково.

Пассажирке не повезло с таксистом, решившим потрогать свои гениталии в присутствии молодой девушки. Пострадавшая рассказала, что сразу обратила внимание на чересчур подозрительного мужчину, а затем услышала стоны.

После поездки пассажирка написала жалобу в компанию, где ей принесли извинения. В качестве компенсации девушке вернули средства за поездку, а также дали промокод на три бесплатных вызова такси.

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#пулково #такси #онанист

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