Итальянские СМИ сообщили об остром кризисе в правительстве

Правительство Италии столкнулось с серьезными проблемами из-за партии "Живая Италия". Министры этой политической силы могут выйти из кабмина страны.

Правительство Италии столкнулось с серьезными проблемами из-за партии "Живая Италия". Министры этой политической силы могут выйти из кабмина страны.

Как сообщают местные СМИ, решение по выводу министров из правительства может быть принято уже сегодня.

Ранее представители партии "Живая Италия" угрожали, что могут отказать правящему большинству в поддержке.

Правительственный кризис начал назревать еще в конце прошлого года, когда экс-премьер Маттео Ренци раскритиковал действия нынешнего главы правительства страны Джузеппе Конте.