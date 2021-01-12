Пашиняна и Алиева обследовали российские врачи перед переговорами в Москве

Российские медики отправились к премьер-министру Армении Николе Пашиняну и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские медики отправились к премьер-министру Армении Николе Пашиняну и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не уточнил цель вылета врачей в Ереван и Баку. Однако предполагается, что политики сдавали тесты на коронавирус.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян прибыли в Москву 11 января, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе.