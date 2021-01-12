Солист британской группы группы Senseless Things Кедс найден мертвым

Скончался 50-летний музыкант панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс.

Скончался 50-летний музыкант панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс. Гитарист британского музыкального коллектива Senseless Things на странице в Facebook сообщил о смерти коллеги. Артист был найден мертвым в собственном доме.

"Мы предпочитаем запомнить его как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли сегодня", — написал он.

Причина смерти 50-летнего музыканта пока не установлена. Известно, что выступавший в составе Senseless Things с 1986 по 1995 год артист долгое время боролся с наркозависимостью. О дате и месте похорон Кедса пока не сообщалось.