Шахназаров объяснил попытки США спасти страну сказками о "российской угрозе"

США потеряли идею мирового господства и вынуждены объединять разваливающуюся страну сказками о "российской агрессии", заявил кинорежиссер Карен Шахназаров.

США потеряли идею мирового господства и вынуждены объединять разваливающуюся страну сказками о "российской агрессии", заявил кинорежиссер Карен Шахназаров.

В эфире "Россия-1" Шахназаров отметил, что Соединенные Штаты называют себя идеократической империей, то есть, претендуют на идейное переустройство мира. Однако в настоящее время эта идея рухнула, что для Вашингтона является настоящей катастрофой. Именно поэтому, считает режиссер, США нашли себе внешнего противника в лице России.

"Идея внешнего врага достаточно сильная, может хоть как-то консолидировать страну. Поэтому да, будет продолжаться эта конфронтация с Россией", — отметил Шахназаров.

В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что противостояние с США в ближайшие годы лишь усилится, вплоть до военных провокаций по всему миру. По мнению эксперта, будут новые санкции, усилится сдерживание России на постсоветском пространстве и начнется цифровая война.