Наталья Поклонская надела прокурорский китель на конференцию со СМИ

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская появилась перед журналистами в праздничном кителе. Пресс-конференция приурочена ко Дню работника прокуратуры.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская появилась перед журналистами в праздничном кителе. Пресс-конференция приурочена ко Дню работника прокуратуры.

Работники надзорного ведомства отмечают профессиональный праздник 12 января. Поклонская в честь события надела форму впервые после ухода с должности прокурора Республики Крым в 2016 году.

Парламентарий ранее выразила благодарность бывшим крымским коллегам за самоотдачу в "горячие" 2014-2016 годы. Она пожелала успехов сотрудникам российской прокуратуры.