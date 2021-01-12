Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:50   12 Января 2021
Политика

Наталья Поклонская надела прокурорский китель на конференцию со СМИ

Наталья Поклонская надела прокурорский китель на конференцию со СМИ

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская появилась перед журналистами в праздничном кителе. Пресс-конференция приурочена ко Дню работника прокуратуры.

Работники надзорного ведомства отмечают профессиональный праздник 12 января. Поклонская в честь события надела форму впервые после ухода с должности прокурора Республики Крым в 2016 году.

Парламентарий ранее выразила благодарность бывшим крымским коллегам за самоотдачу в "горячие" 2014-2016 годы. Она пожелала успехов сотрудникам российской прокуратуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #поклонская #день работника прокуратуры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров