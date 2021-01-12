Глава МИД Украины увидел "пропаганду" в обсуждении вакцины РФ от COVID-19

Обсуждение закупки российской вакцины от коронавируса является "признаком навязанной гибридной дискуссии", считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Обсуждение закупки российской вакцины от коронавируса является "признаком навязанной гибридной дискуссии", считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, он был бы против закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции в любой ситуации. Кулеба считает, что Россия якобы "навязывает пропагандистские штампы и идеологии".

Сам разговор, что Украина может купить российский препарат от вируса — это "признак навязанной дискуссии", утверждает министр. По его мнению, имеет место фактор, который важнее медицинского. Это фактор "пропагандистский", заключил глава МИД Украины.

Украинский министр пригласил Россию на саммит по возвращению Крыма. На мероприятие также приглашены представители США, Турции, Германии, Франции, Великобритании и других стран, сообщал телеканал "360".