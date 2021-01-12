Потенциально самая яркая комета 2021 года приближается к Земле

Обнаруженная 3 января комета, которая претендует на статус самой яркой в году, в декабре сблизится с Землей настолько, что будет видна невооруженным глазом, заявили астрономы.

Обнаруженная 3 января комета, которая претендует на статус самой яркой в году, в декабре сблизится с Землей настолько, что будет видна невооруженным глазом, заявили астрономы.

Новое небесное тело получило название C/2021 A1 (Leonard). Оно было зафиксировано 1,5-метровым телескопом-рефлектором Catalina Sky Survey в американском штате Аризона.

В момент обнаружения комета находилась в созвездии Гончие Псы и имела блеск около +19 звездной величины. На снимках у нее видна газопылевая кома диаметром до 10 угловых секунд и небольшой пылевой хвост длиной до 5 угловых секунд.

Максимальное приближение небесного тела к Земле ожидается 12 декабря текущего года. По словам специалистов, комета будет находиться от планеты на расстоянии 0,233 астрономических единиц, поэтому увидеть ее можно будет без специальных устройств. Кроме того, она достигнет максимального блеска около +4 звездной величины, но может оказаться и еще ярче.

Уже через шесть дней комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры, а 3 января 2022-го пройдет на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца. В средних широтах Северного полушария начать наблюдать за небесным телом любители смогут уже с сентября. Оно будет медленно перемещаться на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники.