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13:27   12 Января 2021
Общество

Попова сказала, в скольких регионах РФ продолжается рост числа больных СОVID-19

Попова сказала, в скольких регионах РФ продолжается рост числа больных СОVID-19

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России на начало 2021 года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России снизилось на 16%, сообщила Попова. По ее словам, снижение прироста новых случаев COVID-19 в стране фиксируется в 22 регионах страны. Врачи еще 61 субъекта РФ оценивают ситуацию с заболеванием как стабильную, добавила она.

Прирост новых случаев заболевания фиксируется только в двух регионах России, обратила внимание Попова. Всего 3,4 млн россиян получили положительный результат теста на COVID-19 с начала пандемии коронавируса.

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#россия #роспотребнадзор #попова #коронавирус

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