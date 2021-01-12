Попова сказала, в скольких регионах РФ продолжается рост числа больных СОVID-19

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России на начало 2021 года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России на начало 2021 года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России снизилось на 16%, сообщила Попова. По ее словам, снижение прироста новых случаев COVID-19 в стране фиксируется в 22 регионах страны. Врачи еще 61 субъекта РФ оценивают ситуацию с заболеванием как стабильную, добавила она.

Прирост новых случаев заболевания фиксируется только в двух регионах России, обратила внимание Попова. Всего 3,4 млн россиян получили положительный результат теста на COVID-19 с начала пандемии коронавируса.