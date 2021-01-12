Коронавирус обнаружен у восьми горилл из зоопарка в Сан-Диего

Обезьяны заболели коронавирусной инфекцией впервые за все время пандемии SARS-CoV-2.

Обезьяны заболели коронавирусной инфекцией впервые за все время пандемии SARS-CoV-2.

Примерно восемь горилл из зоопарка в Сан-Диего заразились коронавирусной инфекцией от человека. О факте инфицирования животных стало известно после того, как тест одного из них показал положительный результат, сообщают "Вести Подмосковья". По сообщениям работников зоопарка, у трех горилл обнаружены симптомы COVID-19, среди которых — кашель.

"Анализы, которые мы собрали у одной из двух обезьян, у которых первоначально был обнаружен кашель, подтвердили наличие коронавируса спустя два дня", — сообщили в зоопарке.

Несмотря на то, что тест провели одному животному, все восемь обезьян подверглись воздействию коронавируса. По предварительной информации, они заразились COVID-19 от сотрудника, который переносил заболевание в бессимптомной форме.