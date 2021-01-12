Белорусский митрополит умер после заражения коронавирусом

Митрополит Белорусской православной церкви Филарет скончался на 86-м году жизни. Священнослужитель в декабре был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Митрополит Белорусской православной церкви Филарет скончался на 86-м году жизни. Священнослужитель в декабре был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. За вклад в духовное возрождение и укрепление дружбы народов республики с Россией он награжден орденом Франциска Скорины. Ему также присвоен статус почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси.