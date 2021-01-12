Литва поможет Тихановской «сократить» Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции потребовала у литовского МИД переименовать родную страну.

В Литве складывается тенденция на переименование государств. В понедельник, 11 января, стало известно, что Вильнюс на официальном уровне будет назвать Грузию Сакартвело, а уже сегодня министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил о планах переименовать и Белоруссию.

«Если Белоруссия выразит такое пожелание [сменить название], с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело», — сказал глава литовского МИД.

Такое решение Ландсбергис принял после встречи с лидером белорусской оппозиции и экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. Последняя на территории Литвы находится с августа 2020 года. Оттуда же она координирует протесты в Белоруссии, которые продолжаются до сих пор.

Идея дать родной стране другое имя принадлежит именно Тихановской. На официальном сайте лидера белорусской оппозиции сказано, что литовское слово Baltarùsija (Белоруссия) приводит к «ошибочной ассоциации с Россией». Чтобы от этой ассоциации избавиться, Тихановская предлагает сменить Baltarùsija на Belarusià (Беларусь), ссылаясь на законодательство ныне несуществующего государства:

«Для официального изменения названия нашей страны [Белоруссии] и государства в официальных документах Литовской Республики есть юридическое основание, а именно п. 1 Закона № 1085-XII "О названии Белорусской Советской Социалистической Республики (…)" от 19 сентября 1991 года: "…эти названия [Республика Беларусь, Беларусь] транслитерируются на другие языки в соответствии с белорусским звучанием"».

Предлагаемое название для Тихановской не несет политического окраса, в отличие от традиционного наименования страны, сказано на сайте. Доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин объяснял, что лидера белорусской оппозиции нельзя назвать опытным политиком, поэтому многие межгосударственные процессы она воспринимает поверхностно. Политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец добавил, что смена названия Белоруссии также может занять много времени.

«Язык – это менее гибкий инструмент, чем дипломатия. Он не поддается на какие-то резкие политизированные изменения, поэтому может потребоваться время, чтобы этот вопрос решить. Литовское государство вправе само решать, как им называть соседнюю страну», — заявил эксперт.

Попытки Тихановской каким-либо образом воздействовать на Белоруссию продолжаются уже несколько месяцев. Ранее она заявила, что ее офис подготовит проект изменений к белорусской конституции к концу 2021 года. Примечательно, что за несколько часов до этого аналогичное заявление сделал президент Александр Лукашенко, сообщив об изменении основного закона страны и проведении референдума по этому вопросу.

Доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев объясняет такую активность Тихановской тем, что ей не удалось собрать «оппозиционный кулак». Противники белорусских властей не смогли выступить единым фронтом, сама Тихановская скрылась за границей и призывала к протестам из Литвы. На фоне этого ее политическая фигура в родной стране теряет влияние.

«Нужно понимать, что сегодня Светлана Тихановская находится в политическом кризисе. Она не смогла организовать масштабное давление на Минск и лично на Лукашенко как минимум по той причине, что зависимость Белоруссии от Запада минимальна. С политической и экономической точки зрения страна больше опирается на Россию, поэтому у европейских государств рычагов давления на Минск почти нет. Ставка Тихановской на то, что Запад поможет, оказалась провальной. Она просто пытается хоть как-то сохранять внимание на своей персоне», — объяснил эксперт.

Из-за недостатка внимания бывший кандидат в президенты Белоруссии и прибегает к подобным, «почти националистическим выпадам», требуя поменять название страны, подытожил Суздальцев. Споры о правильном наименовании белорусского государства идут уже больше 20 лет, но в этом случае литовцы действительно могут пойти навстречу Тихановской «сжав зубы».

Справка ПС

9 августа 2020 года на президентских выборах в Белоруссии победил Александр Лукашенко. По данным местной ЦИК, уровень его поддержки народом составил 80,1%. Светлана Тихановская набрала 10,12%. Местная оппозиция с этим не согласилась и начала призывать людей выходить на акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Пока что Тихановская не торопится возвращаться в родную страну. Против нее возбуждено уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В случаях, когда такие действия совершались с использованием интернета и СМИ, наказание составляет до пяти лет лишения свободы.