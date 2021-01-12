Спасатели нашли черные ящики потерпевшего крушение индонезийского "боинга"

Индонезийский "боинг" упал в Яванское море через несколько минут после вылета из Джакарты. Он стал резко терять высоту и рухнул. На борту было 65 человек.

Индонезийский "боинг" упал в Яванское море через несколько минут после вылета из Джакарты. Он стал резко терять высоту и рухнул. На борту было 65 человек.

Поисковики обнаружили черные ящики индонезийского "боинга", который рухнул накануне в Яванское море через 4 минуты после взлета из Джакарты. Пока не сообщается, когда специалисты расшифруют самописцы.

"Боинг" индонезийской авиакомпании вылетел из аэропорта в 10:40 по московскому времени. Воздушное судно успело набрать высоту три километра. Спустя несколько минут с экипажем была потеряна связь. На борту находились 65 человек — 12 членов экипажа, 53 пассажира, в том числе 10 детей. Самолет упал в море в районе острова Лаки.