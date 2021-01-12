Ракова огласила данные по вакцинации пожилых москвичей от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какова доля пожилых людей среди тех, кто уже успел получить прививку от коронавируса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какова доля пожилых людей среди тех, кто уже успел получить прививку от коронавируса.

Среди прошедших вакцинацию в Москве более 42% — это люди в возрасте 60 лет и старше, сообщила Ракова. Пожилые люди относятся к основной группе риска, так как они тяжело переносят COVID-19. Вице-мэр выразила благодарность москвичам за ответственное отношение к вакцинации.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.