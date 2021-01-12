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13:04   12 Января 2021
Общество

Ракова огласила данные по вакцинации пожилых москвичей от COVID-19

Ракова огласила данные по вакцинации пожилых москвичей от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какова доля пожилых людей среди тех, кто уже успел получить прививку от коронавируса.

Среди прошедших вакцинацию в Москве более 42% — это люди в возрасте 60 лет и старше, сообщила Ракова. Пожилые люди относятся к основной группе риска, так как они тяжело переносят COVID-19. Вице-мэр выразила благодарность москвичам за ответственное отношение к вакцинации.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#вакцинация #пожилые #коронавирус

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