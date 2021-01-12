Шестиклассник попал в реанимацию после падения из окна в Петербурге

Ребенок выпал из окна петербургской школы и оказался в медучреждении. Очевидцы инцидента рассказали, что мальчик получил серьезные травмы.

Ребенок выпал из окна петербургской школы и оказался в медучреждении. Очевидцы инцидента рассказали, что мальчик получил серьезные травмы.

По предварительным данным, школьник получил тяжелые травмы после падения с высоты четвертого этажа на улице Савушкина, 111. Информация о текущем состоянии шестиклассника пока не разглашается.

Местные жители сообщили, что к заданию школы №640 подъехали скорая, полиция и реанимация. Пользователи сети Интернет поделились уникальными кадрами с места происшествия в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети "ВКонтакте".