Проект бюджета Котельнича заставил главу города покинуть пост

Глава города Котельнич Кировской области Андрей Лыков намерен покинуть пост. Об этом он сказал местному изданию.

Глава города Котельнич Кировской области Андрей Лыков намерен покинуть пост. Об этом он сказал местному изданию.

Чиновник остался недоволен проектом бюджета города. По его словам, в наступившем году часть полномочий местной власти не обеспечена средствами. Работать согласно такому документу будет очень сложно. В городе также существует большая проблема с вывозом твердых коммунальных отходов.

Андрей Лыков уже написал заявление об уходе. Этот вопрос должен быть рассмотрен местными депутатами на ближайшем заседании городской думы. Глава предложил всем, кто заинтересован в развитии Котельнича, прийти на работу в администрацию.