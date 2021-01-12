Дональд Трамп считает членов "Антифы" причастными к захвату Капитолия

Члены ультралевого движения "Антифа" могут быть причастны к захвату здания Конгресса США, считает американский лидер Дональд Трамп.

Члены ультралевого движения "Антифа" могут быть причастны к захвату здания Конгресса США, считает американский лидер Дональд Трамп.

Президент сделал такое заявление во время телефонного разговора с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источника новостного портала Axios, собеседник пытался возразить Трампу и указывал на то, что в беспорядках участвовали сторонники действующего главы государства.

Американские демонстранты, выступавшие против признания демократа Джо Байдена избранным президентом США, 6 января штурмовали Капитолий. Конгресс в тот день должен был официально огласить итоги президентских выборов.