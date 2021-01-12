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12:52   12 Января 2021
Экономика

Банкиры сообщили о тратах россиян в праздники

Банкиры сообщили о тратах россиян в праздники

Россияне в новогодние праздники резко сократили расходы в кафе и ресторанах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Сбербанка и ВТБ.

Согласно статистике "СберИндекс", с 4 по 10 января 2021 года траты россиян на развлечения были ниже на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом выросли расходы в категории "Спорт" (+40,8%), пишет РБК.

Сильней всего сократились траты граждан на покупку авиабилетов (–77%), бронирование номеров в отелях (–81%) и на выплаты турагентствам (–38,6%). Однако выше прошлогодних оказались расходы на топливо и услуги автосервисов (+5%).

Статистика ВТБ показывает, что с 1 по 8 января россияне перевели турагентствам 457 млн рублей, что на треть меньше, чем в 2020 году. Расходы на транспорт при этом выросли на 22% — до 7,6 млрд рублей.

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#банки #расходы #сбербанк #втб #праздники

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