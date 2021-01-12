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12:52   12 Января 2021
Политика

Евгений Тяпкин ушел из департамента здравоохранения Владимирской области

Евгений Тяпкин ушел из департамента здравоохранения Владимирской области

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Евгений Тяпкин покинул свой пост.

Стоит отметить, что чиновник проработал на должности около полугода. Тяпкин занимался вопросами фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения в регионе. Ранее он занимал должность главврача в Петушинской районной больнице. Согласно полученной информации, медик проработал в сфере здравоохранения более 25 лет. Отмечается, что Тяпкин окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности.

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#россия #здравоохранение #тяпкин

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