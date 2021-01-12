Шойгу приказал сохранить темп переоснащения армии и флота

Министр обороны поставил задачу чаще использовать роботов и беспилотники.

В 2021 году внедрять новое современное вооружение в российской армии и на флоте нужно так же активно, как это было в прошлые годы. Такую задачу поставил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады, чтобы гарантировать безопасность страны и сохранить стратегический паритет.

Также Шойгу обозначил еще одну важную задачу — развитие военной науки и внедрение новых способов применения вооруженных сил. При этом необходимо оценивать возможность появления у армий других государств принципиально нового оружия, подчеркнул глава оборонного ведомства РФ.

«В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», — сказал Сергей Шойгу.

Он заверил, что ведомство продолжит улучшать систему социальной защиты военнослужащих, включая денежное довольствие и обеспечение жильем.