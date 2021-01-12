Наблюдатели назвали прошедшие выборы в Казахстане прозрачными и справедливыми

"Нур Отан", "Ак жол" и Народная партия Казахстана (НПК) прошли в парламент страны по итогам выборов. Об этом рассказал представитель ЦИК Казахстана Константин Петров.

"Нур Отан", "Ак жол" и Народная партия Казахстана (НПК) прошли в парламент страны по итогам выборов. Об этом рассказал представитель ЦИК Казахстана Константин Петров.

"Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", — сообщил Петров.

Константин Петров также добавил, что названные партии допущены к распределению мандатов. По итогам голосования "Нур Отан" набрала 71,09%, НПК — 9,10%, "Ак жол" — 10,95% голосов.

Прошедшие в Казахстане выборы оценили зарубежные наблюдатели, отметив их высокий уровень. Лидер миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев также остался доволен организацией голосования и назвал выборы в мажилис Казахстана прозрачными, справедливыми и конкурентными.

Ранее телеканал "360" писал, что партия "Нур Отан" победила на выборах в Казахстане.