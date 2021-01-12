Блокировка Трампа в соцсетях отразилась на популярности Telegram в США

Мессенджер Telegram попал в список самых скачиваемых приложений в США. Об этом сообщают СМИ.

Мессенджер Telegram попал в список самых скачиваемых приложений в США. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания The Telegraph, мессенджер стал популярным из-за блокировки аккаунтов главы Белого дома Дональда Трампа в американских соцсетях и отключения медиа-ресурса Parler. Кроме того, на это повлияли поправки в политике конфиденциальности WhatsApp. Администрация Parler накануне отключения призвала пользователей переходить на Telegram.

Ранее Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации из-за инаугурации демократа Джозефа Байдена. Подобные решения президент обычно принимает во время стихийных бедствий.