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12:47   12 Января 2021
Политика

Блокировка Трампа в соцсетях отразилась на популярности Telegram в США

Блокировка Трампа в соцсетях отразилась на популярности Telegram в США

Мессенджер Telegram попал в список самых скачиваемых приложений в США. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания The Telegraph, мессенджер стал популярным из-за блокировки аккаунтов главы Белого дома Дональда Трампа в американских соцсетях и отключения медиа-ресурса Parler. Кроме того, на это повлияли поправки в политике конфиденциальности WhatsApp. Администрация Parler накануне отключения призвала пользователей переходить на Telegram.

Ранее Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации из-за инаугурации демократа Джозефа Байдена. Подобные решения президент обычно принимает во время стихийных бедствий.

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#сша #трамп #telegram

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