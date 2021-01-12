Нетрезвый водитель насмерть сбил двух жительниц Братска

Водитель ВАЗа в нетрезвом состоянии сбил трех пешеходов, две женщины скончались, третью доставили в городскую больницу.

Водитель ВАЗа в нетрезвом состоянии сбил трех пешеходов, две женщины скончались, третью доставили в городскую больницу.

Вечером около дома по улице Нагорной водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил пешеходов, идущих по обочине. От полученных травм мать и ее совершеннолетняя дочь скончались на месте, еще одна пострадавшая была госпитализирована.

Правоохранители выяснили, что водитель и пассажиры ВАЗа были пьяны. Виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Иркутской области.

Для установления всех обстоятельств случившегося, полиция просит откликнуться очевидцев аварии.