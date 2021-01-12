Найдена вакансия в Воронеже с зарплатой 500 тысяч рублей

Аналитики сервиса поиска работы HeadHunter составили топ-3 вакансий в Воронеже. Самой высокооплачиваемой стала вакансия гендиректора с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей.

Аналитики сервиса поиска работы HeadHunter составили топ-3 вакансий в Воронеже. Самой высокооплачиваемой стала вакансия гендиректора с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей.

Также высокие зарплаты предлагают главному врачу (от 300 тысяч рублей) и разработчику Senior Java (за удаленную работу специалист будет получать от 250 до 300 тысяч рублей).

По данным сервиса, с начала 2021 года свои резюме на hh.ru обновили более 16 тысяч жителей Воронежской области. Чаще всего соискатели размещали анкеты в сферах: "Продажи", "Начало карьеры, студенты", "Производство, сельское хозяйство", "Административный персонал", "Транспорт, логистика", следует из данных портала.

Кроме того, высокие зарплаты предлагают в Мурманске. Главный врач стоматологической клиники может получить зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо отвечать двум требованиям — иметь пятилетний опыт работы практикующим врачом и трехлетний — в сфере управления. Жителям юга России предлагают вакансию ведущего специалиста по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 300 тысяч рублей.