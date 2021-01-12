12:27 12 Января 2021Общество
Замминистра здравоохранения СССР Новикова умерла в Москве
Педиатр Елена Новикова найдена мертвой у себя дома на Космодамианской набережной.
Педиатр Елена Новикова найдена мертвой у себя дома на Космодамианской набережной.
По Данным ТАСС, при осмотре на теле не было найдено следов насильственной смерти.
"Тело Новиковой Е. Ч. обнаружено 11 января в ее квартире на Космодамианской набережной. При осмотре в морге следов насильственной смерти не найдено", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Она родилась в 1923 году. Елена Новикова является заслуженным деятелем науки России, профессор. С 1973 года была заместителем министра здравоохранения СССР.